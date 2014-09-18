港报社评：铁路已大到不能倒，大股东勿徒具虚名--明报9月18日

港铁负责营运的铁路交通，在公共交通体系已经一枝独秀，政府公布《铁路发展策略2014》（下称新策略）的铁路网络，相信仍会交由港铁建造和营运，这样的话，港铁在交通运输的垄断地位，更形牢固；港铁做得好，市民受惠，做得不好，市民蒙灾。政府在铁路新发展策略，应该透过与港铁商讨与安排，发挥大股东的职能，强固大股东的角色，防止港铁继续异化，使港铁成为以市民福祉优先的集体运输机构。

港铁兴建中的5个项目，包括高铁香港段、沙中线、西港岛线、南港岛线（东段）和观塘线延线相继完工之后，铁路总长度将超过270公里，铁路网络覆盖逾70%人口居住的地区；新策略完成后，铁路总长度增至300公里，覆盖约75%人口，届时铁路在整体公共交通占有率由现时约40%，升至45％至50%，垄断地位更明显，与市民工作、生活更息息相关。可以说，铁路交通良窳，现在已经关乎香港脉动，日后其重要性只有过之而无不及；因此，铁路交通大到不能倒，已经是港铁、政府、市民面对的现实。

港铁本质上是一家属于全港市民的交通机构，政府的大股东身分不能徒具虚名，应该体现港铁为市民服务的本质属性，而非只为小股东赚钱的工具。

港铁只有回归本源，才可以回到正确位置，落实《铁路发展策略2014》是一个机会，政府要好好把握。(A06)