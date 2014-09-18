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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 09:09 BJT

港报社评：展铁路宏图须避蹈覆辙--星岛日报9月18日

香港政府公布新一轮铁路大计，未来12年再增建7个铁路项目，在应付香港日增的人口和交通需求之余，还要吸收现时铁路工程的教训，确保工程和行车服务效率，避免重大延误超支，以及铁路公司盈利丰厚而市民要捱贵车费的情况。

港府建议新增6条铁路綫及在原有铁路綫新增洪水桥站，大部分都在早已公布的构思之内，唯一例外是由钻石山站连接到将军澳宝琳站的东九龙綫，这一带公屋林立人口密集，日后又会在原安达臣石矿场大建高楼，有庞大的乘客需求。

现在政府提出4年后陆续启动耗资共1,100亿港元的7个铁路项目，最迟在2026年后全部落成，市民难免担心，会否重演器材及人手不足导致工程延误超支、可能要公帑补贴的场面。

在摆平公众和港铁股东利益方面，港铁最大盈利来自地产业务收益，跻身全港最大地产商之列，原因是获得政府拨出优质车站上盖一带地皮，来弥补兴建铁路的成本，由此赚取的利润令乘客＂眼红＂之外，港铁甚至为了地尽其利而与官员产生矛盾，有官员曾公开批评，港铁不够积极推地来配合政府加快房屋供应的政策。

现时地价持续受压，政府叫价陷于不利地位，持续下去，要达到一个业内和市民都认为公平的拨地补贴更难。政府需要做好公众与港铁股东的利益平衡，以免本来有利民生应受欢迎的措施，反而变成触发民怨的政治炸弹。(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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