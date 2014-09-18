港报社评：展铁路宏图须避蹈覆辙--星岛日报9月18日

欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
香港政府公布新一轮铁路大计，未来12年再增建7个铁路项目，在应付香港日增的人口和交通需求之余，还要吸收现时铁路工程的教训，确保工程和行车服务效率，避免重大延误超支，以及铁路公司盈利丰厚而市民要捱贵车费的情况。
港府建议新增6条铁路綫及在原有铁路綫新增洪水桥站，大部分都在早已公布的构思之内，唯一例外是由钻石山站连接到将军澳宝琳站的东九龙綫，这一带公屋林立人口密集，日后又会在原安达臣石矿场大建高楼，有庞大的乘客需求。
现在政府提出4年后陆续启动耗资共1,100亿港元的7个铁路项目，最迟在2026年后全部落成，市民难免担心，会否重演器材及人手不足导致工程延误超支、可能要公帑补贴的场面。
在摆平公众和港铁股东利益方面，港铁最大盈利来自地产业务收益，跻身全港最大地产商之列，原因是获得政府拨出优质车站上盖一带地皮，来弥补兴建铁路的成本，由此赚取的利润令乘客＂眼红＂之外，港铁甚至为了地尽其利而与官员产生矛盾，有官员曾公开批评，港铁不够积极推地来配合政府加快房屋供应的政策。
现时地价持续受压，政府叫价陷于不利地位，持续下去，要达到一个业内和市民都认为公平的拨地补贴更难。政府需要做好公众与港铁股东的利益平衡，以免本来有利民生应受欢迎的措施，反而变成触发民怨的政治炸弹。(A06)
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路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然