港报社评：铁路扩版图，先要港铁改革蓝图--经济日报9月18日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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港府昨公布未来铁路发展规划，拟建多条新綫，港人固欢迎兴建新綫以便利交通，惟港铁管理每况愈下，令港人失信心。港府既要交铁路发展蓝图，更须拿出港铁管治改革路綫图。
多条在建铁路綫的超支、延误问题悬而待解之际，港府昨建议再兴建6条新铁路綫，并增建西铁洪水桥站，7项计划造价达1,100亿港元，这批项目完成后，香港铁路总长度将再增逾10%，铁路客量将上升至香港公共运输总客量的50%。
惟教港人无奈的是，两铁在2007年合并后，铁路发展已成港铁独市生意，现实上难觅港铁以外的替代选择，市民纵对港铁不放心，亦不得不继续由港铁发展、营运铁路新綫。
故市民期待的，除了香港铁路发展蓝图外，更关键的是港铁管治改革的路綫图，以重新拧紧港铁的管理螺丝，除撤换个别不称职的管理层、增加官派董事外，更须从制度与企业文化着手，加强港铁内部管治与沟通。港府亦应自我检讨，如何才能尽职尽责监管港铁，主动跟进各项工程进度，莫再放任而为。
前事不忘后事之师，港府与港铁要深切汲取高铁延误超支的教训，在施工进度、财务安排、沿綫保育等严格把关，减少新綫工程阻滞，更关键的是整顿港铁的管治团队与文化，从根本上提升港铁施工效率、营运水平，还港人良好的铁路服务，那新铁路綫的兴建才能赢得公众衷心支持。(A13)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM