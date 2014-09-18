港报社评：黎智英贿赂政客须追究刑责--文汇报9月18日

反对派＂金主＂黎智英涉嫌触犯《防止贿赂条例》，昨日下午在律师陪同下到廉政公署总部＂饮咖啡＂。黎智英用＂黑金＂贿赂反对派政党和议员为自己＂发声＂，是赤裸裸的行贿受贿行为。廉署必须依法追究行贿的黎智英和受贿的反对派政客的刑责，彰显香港的法治精神和廉洁声誉。黎智英也是＂占中＂、罢课的＂金主＂，必须揭穿他的真面目，让市民看清黎智英才是阻碍普选、破坏民主发展的绊脚石。

黎智英的＂黑金风波＂引起公众广泛关注，他自己亦对向有关政党及政客捐钱直认不讳。反对派政客拿了黎智英的好处，为黎智英效犬马之劳。已公开的资料显示，李卓人、梁家杰等收受黎智英献金后，分别在立法会辩论所谓＂扞卫编辑采访独立自主＂动议时，利用立法会议员身份为黎智英出头，为《苹果日报》被抽广告一事＂发声＂，而有关议员并无就收受黎智英献金作出申报。陈方安生这位前高官亦收过黎智英合共350万元的贿赂，然后在国际媒体点名批评抽起《苹果日报》广告的香港银行，更直接去信有关银行，质问为何抽起《苹果日报》的广告。

黎智英昨日叫嚣＂坚持争取普选，继续支持争取普选的人＂。其实，此次讨论普选期间，黎智英为＂占中＂、罢课提供大量金钱，极力鼓动反对派采取各种激烈抗争，对抗人大决定，对抗中国，拆毁香港通往依法普选的正轨，更对繁荣稳定造成严重冲击。黎智英绝对不是什么＂民主英雄＂，而是破坏普选的千古罪人。(A06)