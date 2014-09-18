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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 09:51 BJT

****《港报快速浏览》--9月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：铁路已大到不能倒，大股东勿徒具虚名--明报                       
 港报社评：展铁路宏图须避蹈覆辙--星岛日报                                 
 港报社评：铁路扩版图，先要港铁改革蓝图--经济日报                         
 港报社评：黎智英贿赂政客须追究刑责--文汇报                               
                                                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：“打点滴”货币政策 难启动商家投资--信报                    
 港报财经评论：盈利可见度高，买电讯设备股--经济日报                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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