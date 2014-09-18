中国金融：货币政策应保持稳健和审慎，过度刺激不利结构调整--央行专家

路透北京9月18日 - 2014年以来，面对复杂的国内外经济金融形势，中国央行继续实施稳健的货币政策，主动作为，加强定向调控。央行研究局首席经济学家马骏认为，在当前及未来一段时期，中国货币政策应保持稳健和审慎，过度刺激不利于结构调整。

金融时报周四刊登马骏的文章并称，中国经济的杠杆率总体较高，要重点防止其继续大幅攀升，否则会加大宏观经济和金融风险。

“虽然目前用GDP或工业增加值来衡量的经济增速面临一定的下行压力，但今年以来就业情况却较为乐观，...给定7.5%的GDP增长率，在‘旧常态’下可能意味着政府要出台很强的刺激政策，而在新常态之一由于弱化对GDP的关注，就不需要那么大的刺激力度了。”马骏说。

由于许多体质改革还没有到位，包括地方政府平台和不少国企在内的一些经济主体的软预算问题仍然较为普遍，一些地方政府过度追求GDP增长的激励机制还继续存在，在宏观政策松动的条件下容易出现信用过度膨胀、低效部门投资过度的倾向。马骏因此认为，这种体制因素也要求中国在货币政策的决策中保持比其他经济体更为审慎的态度。

他并指出，历史上，大的刺激之后经济短期可以高速增长，但往往导致产能过剩等问题；相反，增长率稍低一些反而能加大结构调整的压力和动力，“过度刺激不利于结构调整。”

“在这样的宏观和体制环境下，在当前及未来一段的事情，中国货币政策总的取向以稳健和审慎为宜。重点应该是为经济结构调整与转型升级创造稳定的货币金融环境。”马骏表示，货币政策调控应向更加市场化的方向转型，更大程度发挥市场在价格形成和资源配置汇总的决定性作用。

统计局此前数据显示，中国8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

此外，从国际比较来看，中国的杠杆率虽然低于一些发达国家，但高于大多数新兴市场国家。研究表明，在其它条件不变的情况下，杠杆率的上升会加大一国发生金融危机的概率。

马骏表示，2009年以来，中国的杠杆率上升速度已经很快，地方融资平台和房地产等部门杠杆率问题尤其明显，“如果过度松动货币政策，就可能继续推高这些部门的杠杆率，加大未来金融风险的隐患。”

他并称，应该建立更可信和明确的调控目标，更加突出保持较低通胀在货币政策目标中的重要性，并不断提高货币政策的透明度、公信力和控通胀的灵活反应能力，避免杠杆率进一步大幅攀升，使市场形成稳定预期。