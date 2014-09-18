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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 11:14 BJT

新债招标：进出口行一年债收益率4.2517%，七年利率4.80%--业内人士

路透上海9月18日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行稍早招标的一年固息增发债中标收益率为4.2517%，同时发行的七年固息债中标利率4.80%。

业内人士并透露，一年和七年品种的投标倍数分别为2.26倍和3.12倍。

今日两期债为进出口行今年第61及62期债，其中一年期为第57期 增发债，票面利率4.2564%。具体发行条款如下：

61期(第57期增发) 62期

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 七年固息

中标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

起息日 9月10日 9月23日

缴款日 9月23日 9月23日

分销期 9/18-9/23 9/18-9/23

上市日 9月25日 9月28日

基本承销额 无 无

发行手续费 0.05% 0.10%

-----------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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