新债招标：进出口行一年债收益率4.2517%，七年利率4.80%--业内人士

路透上海9月18日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行稍早招标的一年固息增发债中标收益率为4.2517%，同时发行的七年固息债中标利率4.80%。

业内人士并透露，一年和七年品种的投标倍数分别为2.26倍和3.12倍。