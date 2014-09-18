新债招标：进出口行一年债收益率4.2517%，七年利率4.80%--业内人士

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透上海9月18日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行稍早招标的一年固息增发债中标收益率为4.2517%，同时发行的七年固息债中标利率4.80%。
业内人士并透露，一年和七年品种的投标倍数分别为2.26倍和3.12倍。
今日两期债为进出口行今年第61及62期债，其中一年期为第57期 增发债，票面利率4.2564%。具体发行条款如下：
61期(第57期增发) 62期
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 七年固息
中标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
起息日 9月10日 9月23日
缴款日 9月23日 9月23日
分销期 9/18-9/23 9/18-9/23
上市日 9月25日 9月28日
基本承销额 无 无
发行手续费 0.05% 0.10%
-----------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。