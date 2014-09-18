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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 09:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆冲上108.69后回软，出口商抛售

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* 日本出口商、投机客、期权市场人士抛售，导致美元/日圆拉回

* 美元/日圆跌至108.45，仍高于亚洲盘初的108.32

* 当前问题：新的底部是108.00还是107.50？

* 在上涨时两个价位据传有大量期权，小时图上一目均衡转换线位于108.02

* 日本进口商及日本投资人明确出现逢低承接买兴

* 在略为整固后，可能近一步上涨，更多焦点可能放在官员谈话(完)

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