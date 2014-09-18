《焦点》对美出口萎缩导致日本8月出口受创，进而损及经济复苏

出口疲弱、企业信心不振与展望不佳，日本央行未来几个月进一步放宽政策的压力因此升高，首相安倍晋三是否再度调升消费税的决策更形复杂。

因能源进口减少，8月进口较上年同期下滑1.5%，高于年比下滑1.2%的预估中值。

因此，贸易逆差持于9,485亿日圆，低于预估中值的1.0289万亿日圆。

日本贸易收支连续26个月处于逆差状态，意味着日本出口大国的地位已随着企业将生产外移而式微。

央行总裁黑田东彦一再表示，日本位于达成央行2%通胀目标的正轨上，但经济大幅紧缩，成长前景令人质疑。

分析师表示，第三季小幅反弹，可能进一步加剧央行推出新刺激措施的臆测。