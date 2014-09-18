《焦点》对美出口萎缩导致日本8月出口受创，进而损及经济复苏

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
出口疲弱、企业信心不振与展望不佳，日本央行未来几个月进一步放宽政策的压力因此升高，首相安倍晋三是否再度调升消费税的决策更形复杂。
因能源进口减少，8月进口较上年同期下滑1.5%，高于年比下滑1.2%的预估中值。
因此，贸易逆差持于9,485亿日圆，低于预估中值的1.0289万亿日圆。
日本贸易收支连续26个月处于逆差状态，意味着日本出口大国的地位已随着企业将生产外移而式微。
央行总裁黑田东彦一再表示，日本位于达成央行2%通胀目标的正轨上，但经济大幅紧缩，成长前景令人质疑。
分析师表示，第三季小幅反弹，可能进一步加剧央行推出新刺激措施的臆测。
日圆贬至六年新低，未能带动出口反弹，部分因为许多日本企业将生产移至海外，降低了日圆走软的益处。(完) (编译 郑茵/李婷仪/陈宗琦；审校 孙茉莉/徐文焰)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。