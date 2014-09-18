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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 09:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元持稳，观望TLTRO首波实施结果

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* 欧元/美元回升至1.2845上方，稍早一度受停损单影响跌至1.2834低点

* 目前市场观望欧洲央行第一阶段定向长期再融资操作(TLTRO)成果

* 欧元区银行业者今日料在操作中借入1,500亿欧元，12月时再借入1,500亿欧元

* 若借入金额加大，意味着欧洲央行资产负债表膨胀，对欧元不利

* 若借入结果低于预期，则可能被视为欧元稍微偏多因素

* 传言在1.2900之前有大量卖盘，恐限制涨势(完)

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(编译 张明钧; 审校 于春红)
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