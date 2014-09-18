《汇市简讯》欧元/美元持稳，观望TLTRO首波实施结果

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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0130GMT
* 欧元/美元回升至1.2845上方，稍早一度受停损单影响跌至1.2834低点
* 目前市场观望欧洲央行第一阶段定向长期再融资操作(TLTRO)成果
* 欧元区银行业者今日料在操作中借入1,500亿欧元，12月时再借入1,500亿欧元
* 若借入金额加大，意味着欧洲央行资产负债表膨胀，对欧元不利
* 若借入结果低于预期，则可能被视为欧元稍微偏多因素
* 传言在1.2900之前有大量卖盘，恐限制涨势(完)
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(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM