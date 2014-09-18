韩国农业：明年起稻米进口关税水平定为513%，以保护本地农户

路透首尔9月18日 - 韩国从明年开始对稻米进口关税定为513%，对具有政治敏感性的稻米进口限制取消以后，希望藉此保护国内农户。此举符合预期。

韩国农林部、产业通商资源部及企划财政部周四在一份联合声明中称，韩国将在本月底前正式向世贸组织通告这项关税政策，世贸组织将在10月开始予以检视。

声明称，作为韩国与其他国家自由贸易协议内容的一部分，该税率水平不会修改。

美国和中国稻米出口商一直在关注韩国政府有关谷物进口关税的决定。之前韩国在7月表示，该国将从2015年开始取消对稻米进口的限制。韩国与世贸组织长达20年的份额协议在今年底到期。