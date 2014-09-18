韩国农业：明年起稻米进口关税水平定为513%，以保护本地农户

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透首尔9月18日 - 韩国从明年开始对稻米进口关税定为513%，对具有政治敏感性的稻米进口限制取消以后，希望藉此保护国内农户。此举符合预期。
韩国农林部、产业通商资源部及企划财政部周四在一份联合声明中称，韩国将在本月底前正式向世贸组织通告这项关税政策，世贸组织将在10月开始予以检视。
声明称，作为韩国与其他国家自由贸易协议内容的一部分，该税率水平不会修改。
美国和中国稻米出口商一直在关注韩国政府有关谷物进口关税的决定。之前韩国在7月表示，该国将从2015年开始取消对稻米进口的限制。韩国与世贸组织长达20年的份额协议在今年底到期。
声明称，根据最新计划，若每年进口40.9万吨稻米--即依照该项WTO份额协议的数量--将收取5%的进口关税，若进口规模超过这一水平，将适用513%的关税政策。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM