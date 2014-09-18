全球经济：PIMCO调降欧元区和中国经济成长预估，但美国仍为增长2.5-3%

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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Pimco称，其对于中国景气前景较一致预估仍“更加悲观”，预计2015年中国经济将成长约6.5%。“另外，在未来景气周期中，中国经济成长的确定性程度低于其他国家，”Parikh称。截至6月30日，Pimco管理的资产规模达1.97万亿美元。
明年其他发展中经济体成长将与中国情势密切相关。“尽管墨西哥和印度与中国的关联度较低，近期这两个国家显示出加强结构性政策调整的迹象，但巴西和俄罗斯将继续关注中国，以获得外需支持，”他补充称。
就美国来说，Pimco称维持对美国经济成长率的预估区间，在“美国景气周期持续长时间且低度波动”的背景下，预计未来12个月美国经济将成长2.5-3%。
“受宽松货币政策及良好的民间金融业财务状况的持续支持，美国经济料在未来一年成长2.5-3.0%，企业资本支出将增加，因企业定价能力提高，且新投资资本事前预计会产生收益，”Parikh补充称。(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 龚芳)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM