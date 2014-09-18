全球经济：PIMCO调降欧元区和中国经济成长预估，但美国仍为增长2.5-3%

Pimco称，其对于中国景气前景较一致预估仍“更加悲观”，预计2015年中国经济将成长约6.5%。“另外，在未来景气周期中，中国经济成长的确定性程度低于其他国家，”Parikh称。截至6月30日，Pimco管理的资产规模达1.97万亿美元。

明年其他发展中经济体成长将与中国情势密切相关。“尽管墨西哥和印度与中国的关联度较低，近期这两个国家显示出加强结构性政策调整的迹象，但巴西和俄罗斯将继续关注中国，以获得外需支持，”他补充称。

就美国来说，Pimco称维持对美国经济成长率的预估区间，在“美国景气周期持续长时间且低度波动”的背景下，预计未来12个月美国经济将成长2.5-3%。

“受宽松货币政策及良好的民间金融业财务状况的持续支持，美国经济料在未来一年成长2.5-3.0%，企业资本支出将增加，因企业定价能力提高，且新投资资本事前预计会产生收益，”Parikh补充称。(完)