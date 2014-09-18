《SAFT专栏》美联储利率预期点阵图的升息幻觉

**放低预期**

美联储最大的问题在于，想同时做成两件也许彼此矛盾的事情：货币政策回归“正常”，而且最好是在下一次衰退来临前完成；同时在劳动力市场略显强劲的情况下，通胀率要接近2%。

更具体地说，美联储需要有效地让市场为升息做好准备，尽管这次升息也许永远也不会到来，至少在“相当长时期”内不会到来。

考虑一下美联储当前政策的代价，目前来看不算很高。别的不说，现在美国能够承受强势美元的影响，而且尽管低利率可能正在积聚泡沫，但和当前的麻烦相比，那些泡沫都是未来的代价。

借贷成本目前处于低位，尽管近期略有上翘。许多投资人对美联储并不担心，相反地，金融市场的持续上扬外加低通胀，让他们死心塌地地相信，美联储就算不能带来全面的经济繁荣和2%的通胀，至少也会让他们在金融市场上赚得盆满钵满。

或许追根究底这都是因为：作为前瞻性指引，“相当长时期”这个措语完全要看情况。如果美联储开始发现通胀上升或就业市场突然有所表现，这个相当长时期就会立刻结束。联储绝不会拒不升息，或拒绝维持低利率，尤其如果是实现就业和通胀双重目标所需要，维持低利率的可能性更高。

因此，需要密切关注的是经济预估，不必那么看重利率预估，而美联储对明年经济预估已经没那么乐观。

目前而言，通胀率太低，就业市场也太疲弱。后者正在缓慢改善，而通胀却积弱难振。除非你有理由认为那些情况都将发生改变，否则对升息的预期最好不要像点阵图所暗示的那么大。(完)