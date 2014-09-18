台湾汇市：台币贬至逾四个半月低位，美联储上调明年底利率预测

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透台北9月18日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易贬至逾四个半月低位。交易员指出，因美联储上调了明年年底利率水平的预测，令台币随亚洲主要货币回落。
汇银人士表示，美联储的利率指引暗示，最终开始收紧货币政策时，升息的速度将快于预期。此外，苏格兰公投变数尚未厘清，在结果出炉前，美元将维持强势。
“ 非美元货币都弱，看来资金要转向了。”一位本地银行交易人士说。
另一本地银行交易员则认为，今日台股表现还算平稳，外资似乎还没有大量外流的迹象，但若台币持续贬值，就要小心。
本地时间上午10:02，台股加权股价指数 上涨0.23%，报9,216.28点。
今日早盘台币兑美元创逾四个半月低位，前波盘中低位为5月2日的30.260。主要交易区间在30.200-30.248，上交易日主要区间在30.101-30.138。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由折价转为小幅溢价；一个月远汇报价 暂报在30.220/30.250左右，上日纽约盘收在30.280。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.200-30.300
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