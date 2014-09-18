美国个股：苹果移动操作系统iOS 8中HealthKit因程序错误延后上线

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透9月17日 - 苹果 表示，健康状态应用平台HealthKit出现程序错误，使其在公司推出供iPhone及iPad使用的操作系统iOS 8时未能同步上线。
HealthKit从各种苹果设备上的种种健身应用程序搜集血压及体重等资料，可以让医生一手掌握。
附有iPhone应用程序的管制医疗设备，如血糖机等等，也可以把资料送至HealthKit。
苹果公司一名发言人周三在电子邮件中表示，“我们正努力在软件更新时解决程序错误问题，让HealthKit相关应用程序可以在月底前上线。”
苹果已将MyFitnessPal及Carrot Fit等可与HealthKit连线的的应用程序从商店中下架。
苹果周三推出iOS 8操作系统，增加了新的功能及软件更新，而两天之后于上周发布的两款新iPhone就将上市。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。