更新版 1-中国公开市场：14天正回购利率一个半月来首降，央行放水后再引利率下行

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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* 14天正回购利率一个半月来首降
* 继SLF大放水后，央行再引导利率下行
* 利于社会融资下降，债市直接受益 (新增市场评论及更多内容)
路透上海9月18日 - 中国央行大规模SLF(常备借贷便利)放水过后，马上在价格引导方面也有所行动。周四公开市场进行的14天期正回购操作，利率意外下降20个基点(bp)至3.50%，为一个半月以来首次下行。
交易员认为，央行除了以SLF等在流动性总量上予以扶持，今日借正回购利率下行引导社会融资成本的意图十分明显，从而通过定向或有引导的其他手段，达到支持经济增长的目的。
对债市而言，这无疑也有助于打开此前盘桓许久的短端利率下行空间，正回购利率消息公布后，现券收益率和IRS(利率互换)应声走低。
北京一银行交易员表示，央行刚刚进行大规模SLF，14天正回购利率就下行，“利好啊，降低(社会)融资成本。”
央行公告显示，今日进行了100亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.50%，较最近一次3.70%水平下跌20个bp。这也是该期限正回购在7月31日下行10个bp后，一个半月以来首次下降。
此前有传闻，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF(常备借贷便利)，期限三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。
上海一银行交易员指出，公开市场正回购利率走低，进一步打开债市收益率下行空间。消息公布后，IRS跌约8bp，债券收益率跌幅在3-8个bp不等。
本周二央行进行了150亿元14天期正回购操作，利率持平于3.70%。本周公开市场到期330亿元，全部为正回购，据此计算，本周公开市场将净投放80亿元。
梳理二季度以来公开市场14天正回购操作显示，央行在4月中旬起一度停止该期限操作，而转为进行28天期。在7月31日重启14天品种替代28天后，当期中标利率较暂停前跌10bp至3.70%，该利率水平并一直保持到本周二。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
根据已有公开信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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