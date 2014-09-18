表格：瑞士8月贸易顺差收窄至13.86亿瑞郎

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透苏黎世9月18日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，8月贸易顺差为13.86亿瑞郎，7月修正为39.01亿瑞郎。
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2014年8月 2014年7月 2013年8月
进口 13,473 15,404 14,652
出口 14,859 19,305 12,799
顺差 1,386 3,901 1,853
注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。