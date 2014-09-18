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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 14:07 BJT

表格：瑞士8月贸易顺差收窄至13.86亿瑞郎

路透苏黎世9月18日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，8月贸易顺差为13.86亿瑞郎，7月修正为39.01亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2014年8月 2014年7月 2013年8月

进口 13,473 15,404 14,652

出口 14,859 19,305 12,799

顺差 1,386 3,901 1,853

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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