版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 15:40 BJT

瑞士央行：维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20不变，准备采取进一步措施

路透苏黎世9月18日 - 瑞士央行周四表示：

* 维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变

* 维持LIBOR利率目标区间在0-0.25%

* 准备无限量购买外汇

* 瑞郎汇价仍被高估

* 准备立即采取进一步措施

* 预计2014年通胀率为0.1%(之前预估为0.1%)

* 预计2015年通胀率为0.2%(之前预估为0.3%)，2016年通胀率为0.5%(之前预估为0.9%)

* 预计2014年经济增长接近1.5%(之前预估为增长约2%)(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐