瑞士央行：维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20不变，准备采取进一步措施

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透苏黎世9月18日 - 瑞士央行周四表示：
* 维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变
* 维持LIBOR利率目标区间在0-0.25%
* 准备无限量购买外汇
* 瑞郎汇价仍被高估
* 准备立即采取进一步措施
* 预计2014年通胀率为0.1%(之前预估为0.1%)
* 预计2015年通胀率为0.2%(之前预估为0.3%)，2016年通胀率为0.5%(之前预估为0.9%)
* 预计2014年经济增长接近1.5%(之前预估为增长约2%)(完)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。