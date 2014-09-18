离岸人民币：华为16亿三年点心债以4.55%定价，较指导息率低10基点

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透香港9月18日 - 全球第二大电信设备制造商--中国华为 周四已透过海外子公司，以私募形式成功发行一笔16亿元人民币点心债，期限三年，发行利率为4.55%，较初始指导息率低10个基点。
销售文件显示，是次发债体为Proven Honour Capital Limited，由华为另一子公司华为投资控股有限公司(Huawei Investment & Holding Co., Ltd)提供担保。这次发行的点心债没有进行信用评级。
华为周三按约4.65%的初步指导息率在市场询价，并计划把今次发债募资所得，用作现有债务再融资及营运资金。
中银香港和工银亚洲担任此次联席牵头经办人及联席账簿管理人。
华为在2011年5月也曾透过海外子公司发行三年期点心债，规模10亿元，当时按5.3%的利率发行。(完) (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM