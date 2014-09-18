离岸人民币：华为16亿三年点心债以4.55%定价，较指导息率低10基点

路透香港9月18日 - 全球第二大电信设备制造商--中国华为 周四已透过海外子公司，以私募形式成功发行一笔16亿元人民币点心债，期限三年，发行利率为4.55%，较初始指导息率低10个基点。

销售文件显示，是次发债体为Proven Honour Capital Limited，由华为另一子公司华为投资控股有限公司(Huawei Investment & Holding Co., Ltd)提供担保。这次发行的点心债没有进行信用评级。

华为周三按约4.65%的初步指导息率在市场询价，并计划把今次发债募资所得，用作现有债务再融资及营运资金。

中银香港和工银亚洲担任此次联席牵头经办人及联席账簿管理人。