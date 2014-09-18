美股业绩：联邦快递第一季业绩超预估，预计可创下圣诞季最佳表现

路透芝加哥9月17日 - 包裹递送公司联邦快递(FedEx) 管理人士周三称，该公司可望创下圣诞季的最佳表现，得益于美国消费者网购量持续增加。

公司执行副总裁Michael Glenn与分析师举行电话会议时称，该公司将增聘超过5,000名临时员工，以应对预期中业务量的激增。此前该公司公布了优于预期的季度业绩。

联邦快递与其主要竞争对手联合包裹(优比速,UPS)均被视为美国经济活动的晴雨表。

联邦快递预期2015年美国经济增长率为3.1%。该公司称，全球经济明年增长率料亦为3.1%。

联邦快递周三公布季度获利跳增24%，超越预期，受益于快递业务增长。

该公司在8月31日止的第一季净利为6.06亿美元，合每股盈余(EPS)2.10美元；上年同期分别为4.89亿和1.53美元。

营收增长6%达到117亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预期该公司EPS和营收分别为1.96美元和114.8亿美元。

联邦快递还确认2015年EPS预估为8.50-9.00美元。分析师的估值为8.84美元。