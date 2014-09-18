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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 18:16 BJT

表格：英国9月总工业订单差值为负4，远低于市场预估的正9

路透伦敦9月18日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，9月总工业订单差值为负4，路透调查预估为正9。

月度趋势 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

总订单 -4* +11 +2 +11 0 -1 +6

出口订单 -24** -3 -16 -2 -9 -3 -10

制成品库存 +9 +15 +13 +8 +8 +4 +14

产出预期 +27 +31 +26 +32 +32 +32 +19

国内价格预期 +1 -1 -4 +3 +4 +9 +12

* 总工业订单差值为2013年10月来最低

** 出口订单差值为2013年1月来最低。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
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