表格：英国9月总工业订单差值为负4，远低于市场预估的正9

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦9月18日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，9月总工业订单差值为负4，路透调查预估为正9。
月度趋势 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
总订单 -4* +11 +2 +11 0 -1 +6
出口订单 -24** -3 -16 -2 -9 -3 -10
制成品库存 +9 +15 +13 +8 +8 +4 +14
产出预期 +27 +31 +26 +32 +32 +32 +19
国内价格预期 +1 -1 -4 +3 +4 +9 +12
* 总工业订单差值为2013年10月来最低
** 出口订单差值为2013年1月来最低。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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