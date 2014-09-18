表格: LME金属库存最新变化--9月18日

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透伦敦9月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨): 品种 最新库存 变动 铜 154,775 -625 锡 9,885 -5 铅 225,475 -175 锌 753,650 -400 铝 4,683,450 -9,500 镍 339,288 +1,296 铝合金 29,120 持平 NASAAC 67,900 +20 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LOC-GR 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> KS> D> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LOC-GR 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> KS> D> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LOC-GR 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> KS> D> 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LOC-GR NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> KS> D> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林; 审校 张涛)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。