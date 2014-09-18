《全球主要央行动态》--9月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月11日-9月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。联储在两日政策会议结束后发布的声明中宣布，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束。达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟对这一决定持反对意见。他们认为，一旦联储觉得有必要加快收紧货币政策，这样的利率指引可能会束缚联储的手脚。

决策官员的预期中值为，明年年底利率为1.375%，6月的预估为1.125%；2016年底为2.875%，之前的预估为2.50%；2017年为3.75%--这个水平是官员们认为既不是太刺激、也不是过于拘束的水平。

美联储政策制定委员会在正式政策声明外另行表示，“隔夜逆回购工具将只会用在相当必要的时候、且当不再需要协助控制联邦基金利率时将逐渐淘汰”。让联储有时间筹画更为全面的货币政策正常化策略。

美联储组建了一个新的金融稳定委员会，并指派副主席费舍尔掌管该委员会。此举显示美联储更加密切注意该如何在金融业过热前为该产业重要部分降温。

**中国**

面对不佳经济形势，中国央行终于出手向大型银行提供常备借贷便利(SLF)放水，传闻规模相当于一次降准。尽管SLF有期限限制无法与常规降准完全媲美，但操作量的扩大化，令流动性管理实质已接近全面宽松。业内人士认为，央行此举强化了今年以来定向调控的总基调，同时进一步压低短期内降准、降息的可能性。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示，中国四季度经济下行压力较大，但现在还不到降息的时候，降息是强刺激信号，能不采取就不采取。央行还有很多其他手段可以用，比如定向降准、加大公开市场操作力度等。

中国央行称，与斯里兰卡中央银行签署规模为100亿元人民币/2,250亿卢比的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，日圆汇价稳定对于日本企业来讲至关重要，对于一些企业关于日圆急跌带来进口成本上升从而开始侵蚀这些企业利润的抱怨，表示赞同。不过他强调，日圆汇价过去“大幅”上涨的逆转过程，正促使一些日本企业提升国内支出，而不是向海外转移生产，显示黑田东彦仍大体喜见日圆疲软趋势。黑田东彦还驳斥了近期日圆兑美元下跌太快的观点，称认为当前日圆下跌速度没有问题。

黑田东彦重申，如央行的通胀目标面临风险威胁，那么其将“毫不犹豫地”调整货币政策。

黑田东彦表示，如果进一步放宽货币政策，央行仍有可用工具，但他强调称，鉴于物价稳步向央行的通胀目标迈进，因此目前没必要采取行动。

黑田东彦表示，不认为目前日圆走软对日本经济不利，他还表示，汇率走向应反映经济基本面。黑田东彦指出，日本央行认为短期内没有进一步放宽货币政策的必要，如果央行认为在实现价格稳定目标方面并未取得稳步进展，将准备采取行动。

黑田东彦对首相安倍晋三表示，若通胀目标受到威胁，日本央行准备采取必要措施以实现央行2%的通胀目标。在黑田东彦与安倍晋三的面对面会谈中，他表示没有得到安倍的任何特别指示。黑田东彦称，他讨论了4月上调消费税后的经济状况，并告诉安倍称日本经济动能仍维持不变。

**欧元区**

欧洲央行总裁德拉吉承诺，该央行计划中的资产购买计划规模将十分“庞大”，但他也强调只有成员国政府推进结构性改革，才可能重振停滞不前的欧元区经济。

欧洲央行管理委员会委员利卡宁称，若有必要，欧洲央行将动用额外的非常规工具因应通缩风险。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，该央行预计欧元区经济在第三季将恢复温和增长，但全年增长率将低于1%。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在采访中称，央行不希望在不得已的情况下出资数十亿欧元购买公债，即所谓的量化宽松(QE)举措，但不排除推出QE的可能性。

欧洲央行管理委员会成员魏德曼指出，欧洲央行认为欧元区出现通缩的风险并不大，并称欧元区经济增长疲弱的势头将一直持续至明年。

**英国**

英国央行公布的9月3-4日会议记录显示，当月又有两名央行货币政策委员投票支持升息，而其他委员则继续坚定反对收紧政策。这使得央行官员看法连续第二个月陷入分裂。会议记录显示，外部委员威尔和麦卡弗蒂支持将利率由0.5%的纪录低点上调至0.75%。但货币政策委员会的其他七位成员认为，无需急于展开2007年以来的首次加息，指出欧元区疲弱迹象增多，英国国内房地产市场活动、制造业以及出口也有所减弱。

英国央行发言人表示表示，英国央行已向中国最大的银行中国工商银行发放了设立批发银行分行的执照。这位发言人还指出，批发银行执照并不允许工商银行在英国开展吸存业务。

**澳洲**

澳洲央行警告称，利率水平处于纪录低点，有可能加剧房价和债务急剧上升。这再度表明，货币政策不大可能进一步放宽。澳洲央行公布的9月2日会议记录中重申，在一段时期内维持利率稳定，是最慎重的做法。央行在是次会议上连续第13个月维持指标利率在2.5%不变。

澳洲央行助理总裁肯特表示，非矿业投资出现回升迹象，不过这在很大程度上取决于企业的风险偏好是否再次上升。

**韩国**

韩国央行周五一如预期维持利率不变，值此之际该行评估8月降息及政府近来刺激举措的效果。韩国央行一媒体官员表示，货币政策委员会决定维持利率在2.25%不变，但他未详细说明。

韩国央行总裁李柱烈表示，由于周期性和结构性变化，央行利率政策支撑经济的效果近些年来有所减弱。李柱烈称，韩国经济增长目前比以往更多地依赖出口，而且和全球经济一样，韩国经济正经历着低增长又低通胀的情况。

**瑞典**

瑞典央行公布的最新会议记录显示，央行总裁英韦斯表示，央行应具有灵活性并能够对全球其他国家的货币政策举措做出反应。

瑞典央行副总裁Martin Floden表示，央行或有必要比以往更关注克朗汇率。“如果我们的利率高于其他国家，克朗就会走强，”Floden在演讲时表示。不过他表示，自欧洲央行9月初降息以来，克朗并未大幅走高。

**其他**

加拿大央行总裁波洛兹表示，加拿大最近公布的经济数据鼓舞人心，尤其是出口数据；但他指出，就业市场仍有大量闲置劳动力。波洛兹指出，要让经济复苏的各项要素齐备还需付出许多努力，加拿大央行10月22日公布货币政策报告、发布经济状况评估时将“充分考虑”新的数据。

泰国央行称，维持利率在2.0%不变，一如预期；政策委员会以5：0投票维持利率不变。

俄罗斯央行在例行会议上维持指标利率不变，表明尽管通胀率持续高于目标，但央行更担心遭受制裁打压的经济。央行将指标一周期回购利率维持在8.0%，一如广泛预期。

印尼央行政策会议维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。该央行在等候观望新任总统会否提高燃料价格、减少补贴。

菲律宾央行将隔夜借款利率和特别存款账户(SDA)利率双双上调25个基点，这是央行迄今对抗通胀的最激进措施。菲律宾隔夜借款利率升至4.0%，为2012月7月以来最高，SDA利率升至2.50%。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......