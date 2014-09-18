《独家新闻》美国开始考虑如何应对石油出口禁令面临的挑战--消息

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透华盛顿9月17日 - 两位消息人士表示，奥巴马政府官员关切石油出口禁令的合法性，并已开始讨论如何应对希望购买美国原油的那些国家可能带来的挑战。
两位知情消息人士称，美国贸易代表办公室和国家安全局官员分别进行了内部讨论，研究韩国和北大西洋公约组织(NATO)盟国可能提出的自由贸易问题。
内部讨论仍处在初步阶段，这是迄今为止最明显的迹象，表明奥巴马政府正在权衡放宽备受争议的出口禁令的各种选择。若放宽出口禁令，可能大幅改变全球石油贸易格局，并提升美国油企的营收，目前他们只能在国内出售原油。
欧盟高级贸易官员、墨西哥国有石油公司和韩国总统均施压美国放宽禁令。但专家和官员表示，目前该禁令似乎并不存在迫切的挑战。
1970年代阿拉伯对西方发达国家实行石油禁运后，美国国会通过了石油出口禁令加以应对。
其中一位消息人士称，石油出口还可能带来对外政策机会，比如允许美国援助北约盟国，作为针对能源富足的俄罗斯采取的地缘政治举措。
美国贸易代表办公室发言人称，尚未就这一议题展开正式讨论。国家安全局发言人让记者询问负责实施出口禁令的商务部，而商务部则拒绝评论。
消息人士拒绝详细说明初步讨论情况。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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