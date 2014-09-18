《焦点》苏格兰公投结果出炉前，英国交易商绷紧神经备战

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
官员表示，伦敦证券交易所(LSE)与英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)周五的交易时段并未变动。两者都将于0700 GMT开盘。
即便是正常的交易日，英国股市投资人也会在开盘前密切注意价差合约交易平台的预估，并频繁下注。
英国最大的价差合约交易销售平台IG Markets，在英国、澳洲与新加坡额外增加16名人力。
“我们会全天候关注此事，”IG Markets分析师Brenda Kelly表示，“我们预估五点左右会有结果...所以这让我们有机会权衡风险，与相关的利好或利空，或其他任何情况。”
科技进步也令部分交易员可以在家熬夜，不必进办公室。
“我周四夜晚会在家工作，观察是否有初步结果的信号，然后视情况行事。我可以在正式结果出炉前小睡一下，”伦敦银行一名现汇交易主管表示。
“交投将会相当热络。上次这么作是2010年大选的时候，那晚成果丰硕：大选结果方向不一，因此市场交易频繁。”(完) (编译/审校 张明钧/陈宗琦/李春喜)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。