《焦点》苏格兰公投结果出炉前，英国交易商绷紧神经备战

官员表示，伦敦证券交易所(LSE)与英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)周五的交易时段并未变动。两者都将于0700 GMT开盘。

即便是正常的交易日，英国股市投资人也会在开盘前密切注意价差合约交易平台的预估，并频繁下注。

英国最大的价差合约交易销售平台IG Markets，在英国、澳洲与新加坡额外增加16名人力。

“我们会全天候关注此事，”IG Markets分析师Brenda Kelly表示，“我们预估五点左右会有结果...所以这让我们有机会权衡风险，与相关的利好或利空，或其他任何情况。”

科技进步也令部分交易员可以在家熬夜，不必进办公室。

“我周四夜晚会在家工作，观察是否有初步结果的信号，然后视情况行事。我可以在正式结果出炉前小睡一下，”伦敦银行一名现汇交易主管表示。