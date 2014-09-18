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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 11:05 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元触及数月低位，因美联储声明提振美元

“过去两周推低澳元有三个主要因素，”CommSec分析师Savanth Sebastian表示，它们分别是大宗商品价格下跌、最近公布的中国经济数据疲软，以及对美国将开始加息的臆测推升美元。

美联储证实，其购债计划将在下月结束，最新经济预估表明，官员们认为，在美联储开始加息时，利率有可能以更快步伐上调。

“澳元目前似乎在0.88-0.92美元比0.90-0.94美元更合适，”Sebastian补充称。

澳洲央行应乐见近期澳元跌势。该央行希望澳元贬值帮助支撑出口业。

澳元下跌主要是兑美元的跌势，澳元兑日圆 则升至97.30日圆。

美联储会议已经结束，市场面临的下一场考验将是苏格兰周四晚些时候的公投。

新西兰元 亦下跌，之前兑美元一度刷新七个月低位0.8079.

新西兰元自7月以来已跌约0.08美元，若跌穿0.8052，将创一年低点，最新报0.8112.(完)

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