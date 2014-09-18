重发-更新版 1-中国房地产：8月全国房价同比涨幅创20个月最低，环比呈现单边下跌

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* 8月全国房价同比上涨0.5%，涨幅为20个月最低

* 环比下跌1.1%，跌幅进一步扩大

* 一线城市房价环比跌幅最大

路透北京9月18日 - 中国主要城市8月房价同比涨幅创下20个月最低，且一线城市同比涨幅明显收窄，当月环比跌幅则进一步扩大，显示楼市单边下跌态势愈加明显。

路透根据国家统计局周四公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升0.5%，涨幅连续第八个月缩窄；环比下跌1.1%，连续第四个月下跌且跌幅较上月进一步扩大。

“（新建商品住宅价格）同比下降的城市个数有所增加，但大部分城市房价同比仍然小幅上涨。”统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，从幅度看，价格同比上涨的城市中，所有城市涨幅均有所回落。

数据显示，8月份新建商品住宅价格同比上涨的城市个数为48个，比7月减少了17个；同比下跌的城市则增加到了19个，其中除1个城市的同比降幅与7月份相同外，其余降幅均有所扩大。同比跌幅最大的三个城市分别为杭州、温州和韶关，跌幅分别为5.6%、4.9%和3.5%。

从环比数据来看，8月新建商品住宅价格下降的城市个数为68个，另外两个城市是厦门上涨0.2%，温州持平。杭州继续以2.1%的降幅居首但幅度较上月的2.5%收窄。

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**一线城市跌幅最大**

数据显示，8月份北京、上海房价环比分别下跌1.2%和1.3%，广州环比跌幅持平于上月的1.3%，深圳环比跌幅则自0.6%扩大至1.1%。

“8月份，一二三线城市的库存去化压力依然很大，库存去化周期依然偏大。在去库存的目标导向下，房企降价促销力度加大，进而使得房价跌幅扩大。对比二三线城市，一线城市的跌幅最大。”易居房地产研究院研究员严跃进称。

他并表示，房价持续下滑最大的原因是整个信贷刺激不给力，目前救市的关键是加大信贷力度和调整市场预期，随着这两个变量的趋好，未来成交量反弹的可能性还是比较大的

中国指数研究院月初报告显示，8月全国100个城市新建住宅均价环比下跌0.59%，连续第四个月下跌，但跌幅较上月收窄0.22个百分点；同比则连涨21个月，涨幅较上月缩小1.57个百分点，为连续第八个月缩窄。