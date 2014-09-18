香港金融：美国加息时间及步伐仍不确定，将影响市场资金流向--金管局

路透香港9月18日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，市场焦点正逐渐转移至美国何时加息，但由于加息时间表及步伐仍不确定，这可能会影响包括香港的新兴市场的资金流向。

美国联邦储备理事会（FED/美联储）官员周三稍稍拉高升息进程的预期，但并未在很大程度上改变回归正常货币政策将是条漫漫长路的前景。修正后的利率预估显示美联储与金融市场看法出现很大分歧，投资人对于未来利率水准的预期远低于美联储官员自身预估。

金管局发言人表示，留意到美联储决定减少每月买债的规模，并将于今年10月结束买债计划。然而，这只是美国货币环境正常化的第一步，市场焦点正逐渐转移至联储局何时加息。

“由于美国加息时间表及步伐仍不确定，市场未来可能会因应经济和劳工市场数据的变化而调整其加息预期，这可能会影响包括香港的新兴市场的资金流向。”该发言人说。

金管局指出，美联储维持同样的前瞻指引，但较多委员预期明年中开始加息。不过实际加息时间表和幅度仍未确定，须视乎经济展望，因此未来美国利率走势仍有变数。

金管局并重申，在美国货币环境逐步正常化的大环境下，银行、企业和个人都应小心管理流动性和利率风险，避免过度借贷。