香港金融：美国加息时间及步伐仍不确定，将影响市场资金流向--金管局

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透香港9月18日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，市场焦点正逐渐转移至美国何时加息，但由于加息时间表及步伐仍不确定，这可能会影响包括香港的新兴市场的资金流向。
美国联邦储备理事会（FED/美联储）官员周三稍稍拉高升息进程的预期，但并未在很大程度上改变回归正常货币政策将是条漫漫长路的前景。修正后的利率预估显示美联储与金融市场看法出现很大分歧，投资人对于未来利率水准的预期远低于美联储官员自身预估。
金管局发言人表示，留意到美联储决定减少每月买债的规模，并将于今年10月结束买债计划。然而，这只是美国货币环境正常化的第一步，市场焦点正逐渐转移至联储局何时加息。
“由于美国加息时间表及步伐仍不确定，市场未来可能会因应经济和劳工市场数据的变化而调整其加息预期，这可能会影响包括香港的新兴市场的资金流向。”该发言人说。
金管局指出，美联储维持同样的前瞻指引，但较多委员预期明年中开始加息。不过实际加息时间表和幅度仍未确定，须视乎经济展望，因此未来美国利率走势仍有变数。
金管局并重申，在美国货币环境逐步正常化的大环境下，银行、企业和个人都应小心管理流动性和利率风险，避免过度借贷。
香港属于开放型经济，故环球资金流向对香港金融市场有较大影响，金管局为确保银行体系健全和稳定，此前已要求银行保持审慎贷款审批标准，又提出稳定资金要求，进一步加强银行流动性管理以应付日后资金可能流出的情况。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM