《焦点》金价若跌穿密集技术支撑位，可能下探每盎司1,000美元大关

**势如破竹**

目前，金价正在收复最近一周的部分失地，调头向上并指向每盎司1,240美元区域。但这波涨势可能是暂时的。

德国商业银行分析师Axel Rudolph表示，“短期而言，未来几天金价将略有反弹，之后会再度下跌。年底之前，金价或将指向1,190-1,180美元区域...然后可能冲破这一区间。”

他说，“根据反弹时间的长短，我们可以预测出何时会达到(下一目标)，也许在2015年第一季度末之前，金价将达到1,000美元的水平。”

如果金价真的跌向这一价位，也就是五年最低水平，那么黄金多头的决心将受到考验。这些看多黄金的投资者原本希望，今年金价止步不前是为一轮反弹走势做准备。

金融危机初期之后买入黄金的投资者，可能会眼见他们的投资慢慢跌到水下。但如果他们选择现在卖出的话，那么就将错失潜在的反弹机会。

Rudolph相信，从图表的角度看，金价在试探1,000美元水准之后将重新站稳脚跟。但对很多黄金投资者而言，这种程度的回落可能会导致信心再次受损，毕竟去年金价就暴跌了28%。

黄金上市交易基金的持有量，比金价涨破每盎司1,000美元时多了284吨。一旦金价跌破这一水平，持有仓位高出这一水平将无利可图。黄金上市交易基金是一种颇受欢迎的投资工具，发行以实物黄金支持的证券。

技术分析师预计，金价未来几个月将试探每盎司1,180美元，明年年初可能再次跌至1,000美元。正如去年所见，跌破关键技术支撑位之后，金价波动可能会加剧。

Celaya说，“一旦跌破1,180美元，可能四周之内就会跌向1,000美元。”

“一旦打破这种格局，通常来说动力会很快积聚，可以说是一路势如破竹。”(完)

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