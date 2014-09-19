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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 08:15 BJT

****主要国家经济指标预测--9月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值
   
    9月19日(五)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 8月         -0.1%       -0.1%
                                 (较上年同期)                         -0.8%       -0.8%
    0800  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)          7月           --      盈余208
                              (经季节调整)(亿欧元)                      --      盈余131
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                      --      流入139
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                8月         持平       -0.2%
                                   (较上年同期)                       +2.1%       +2.1%
                央行核心CPI(较前月)                                   +0.2%       -0.1%
                           (较上年同期)                               +1.8%       +1.7%
    1230  加拿大趸售(批发)贸易                             7月        +0.6%       +0.6%
    1400  美国领先指标(较前月)                             8月        +0.4%       +0.9%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值       预估值
    
    9月18日(四)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          8月          顺差13.86       -- 
    0730  瑞士央行政策决议指标利率目标区间             第三季         0-0.25%       0.13%
    0830  英国零售销售(较前月)                          8月            +0.4%        +0.4%
                      (较上年同期)                                     +3.9%        +4.1%
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               9月             负4           正9
    1230  美国房屋开工(万户)                            8月             95.6          104
              建筑许可(万户)                                            99.8        104.5
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)              9月13日当周          28.0         30.5
             四周均值(万人)                                             30.0           --
             续请失业金人数(万人)                   9月6日当周         242.9        247.0
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                 9月             22.5         23.0
    2100 韩国生产者价格指数(PPI)(较上年同期)            8月            -0.2%           --
                                    (较上月)                           -0.1%           --
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      前周            4,014           --
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      1,368           --  (完)
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