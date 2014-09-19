主要国家经济指标预测--9月19日****

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 8月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0800 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 盈余208 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余131 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入139 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.2% (较上年同期) +2.1% +2.1% 央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.8% +1.7% 1230 加拿大趸售(批发)贸易 7月 +0.6% +0.6% 1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.4% +0.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月18日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 顺差13.86 -- 0730 瑞士央行政策决议指标利率目标区间 第三季 0-0.25% 0.13% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.9% +4.1% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负4 正9 1230 美国房屋开工(万户) 8月 95.6 104 建筑许可(万户) 99.8 104.5 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月13日当周 28.0 30.5 四周均值(万人) 30.0 -- 续请失业金人数(万人) 9月6日当周 242.9 247.0 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 22.5 23.0 2100 韩国生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 8月 -0.2% -- (较上月) -0.1% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 4,014 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 1,368 -- (完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。