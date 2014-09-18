版本:
中国
债券 | 2014年 9月 18日 星期四 11:10 BJT

《汇市简讯》英镑/美元表现相对平静，等待苏格兰公投结果

0250GMT

* 英镑/美元表现相对平静，在周三收盘价附近交投

* 尽管美元全面走强，英镑受到公投结果反对独立的预期心理支撑

* 上周尾段市场决定无需在汇价上反应独立派胜利的结果

* 公投前的持盈保泰，意味着若公投结果支持独立，英镑可能会崩盘

* 若结果为反对独立，英镑/美元反弹将相对有限、为时短暂(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐