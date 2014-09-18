《分析》中国央行先放水后降价，定向宽松加码扶助弱经济

* 继向大行SLF放水后，14天正回购利率一个半月来首降

* 央行引导公开市场利率下行，促降社会融资成本

* 正回购利率降幅较上次扩大，力度加码

* 短期内降准和降息可能性进一步降低

作者 李宏薇

路透上海9月18日 - 经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。

业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

兴业银行资金营运中心策略分析师郭草敏表示，除传闻中近一次降准的SLF规模，今日正回购利率下行幅度较7月末时也有所扩大，“说明央行支持经济的力度有所加大，要给未来经济增长多留一些余地。”

央行公告显示，今日进行的100亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.50%，较最近一次3.70%水平下跌20个bp(基点)。这也是该期限正回购利率在7月31日重启当日下行10个bp后，一个半月以来首次下降。

上周六公布的实体经济数据表现糟糕让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

浦发金融市场部宏观分析师曹阳进一步指出，央行此次下调正回购利率，价格信号较为明显，除有助降低银行负债成本外，亦可能增加企业发债融资动力，对于直接融资市场改善有利。

此前有传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。而央行对此传闻则一直未有正式回应。

至于央行选择在SLF后马上下调正回购利率的原因，中金公司固定收益团队认为，SLF之举令短期内重启逆回购的迫切性降低，而如果不马上重启逆回购，又要在经济数据下滑后的较短时间内释放一些引导利率下行的信号，最好的方式就是下调正回购发行利率。

本周二央行进行了150亿元14天期正回购操作，利率持平于3.70%。本周公开市场到期330亿元，全部为正回购，据此计算，本周公开市场将净投放80亿元。上周为净回笼50亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pew72w

**宽松有望常态，但降准降息预期再减**

在本周央行主动通过SLF释放增加流动性总量信号后，公开市场正回购利率的下调，令机构对未来货币政策继续宽松的预期越来越强烈，惟渠道仍将以定向或结构性为主，降准或降息的预期则再被打压。

对央行近日放水又降价的举措，华中一券商交易员表示，从债市反应来看，市场多将其解读为政策的实质宽松，并且一段时间内这种态势有望持续。

银行间市场周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)再降逾10个基点。继央行SLF操作传闻后，今日公开市场14天正回购中标利率一个半月来首次下降，令机构倍感意外，现券买气再次弥漫。

中金公司报告也表示，由于基数的原因，经济数据可能8月份见底，通胀数据9月份见底，未来一段时间基本面倒逼央行进一步放松的压力会有所减少，“我们仍认为年内使用降息和降准的概率不大。”

不过申万首席宏观分析师李慧勇认为，未来央行在通过SLF、SLO、正逆回购等常规工具，加大货币政策宽松力度的同时，也不排除降准降息等手段。考虑到现在总体上并不缺资金，相对于降准，降息更优更必要和更有可能。

中国最近一次利率调整是在2012年，当年7月6日不对称降息；时隔一年之后，央行并放开了金融机构贷款利率管制。

今年以来，除了本地媒体报导的央行设立抵押补充贷款(PSL)，以引导中期政策利率水平之外，还通过增加支农再贷款额度，以及对符合条件机构实施利率优惠等手段，实现“定向降息”。

**关注后续公开市场操作**

公开市场14天正回购利率意外下行，令此前略受冷落的公开市场操作重回关注视野。具体包括14天期正回购利率下行的持续性，以及季末前正、逆回购是否会出现转换。

广发银行高级交易员颜岩表示，对过于平坦的收益率曲线而言，今日14天期正回购利率下降意义重大，因其关系到未来短端利率后续走低空间。

“原来市场都盯着(正回购)量，但量太小，没什么意义了。现在意义重新出现了，转到了利率上。”他指出。

对于正回购利率能否在今日基础上继续下行，颜岩表示，目前还不能确定。在没有方向前，可将质押式回购关注期限重点，从隔夜和七天，扩大至14天范围，同时注意国开行等大型出资机构每天对14天回购利率的开盘定价情况。

也有交易员指出，今日进行的14天期正回购到期日在10月2日，因处在国庆假期，按惯例应顺延至10月8日到期，实际占用期限已经超过名义上的14天。在此情况下，利率居然下行，因此不排除恢复成真正14天后，利率有再降可能。

国信证券宏观分析师钟正生则认为，9月新股发行、季末因素以及国庆现金需求等将对短期资金面造成扰动，央行也已经以5,000亿SLF进行平滑，正回购滚动量已经非常小，预计将会很快停止。而SLF量大期限长，重启逆回购似乎并无必要。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 150

（周四） 100

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 330

逆回购到期 --

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