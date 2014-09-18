日本债市：公债价格跟随美债走势下滑，不过日央行购债带来支撑

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
日本央行的购债亦令日债收益率限于窄幅区间波动。
10年期12月日债期货 早盘限于145.44-145.54间波动，早盘收低0.08点报145.53。
日债市场大体未受到日本稍早公布的贸易数据影响。该数据显示日本8月出口减少，因对美国的出货萎缩。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.070% +0.0 0.070%
五年期公债 0.180% +0.5 0.175%
10年期公债 0.555% +0.5 0.550%
20年期公债 1.410% +0.5 1.405%
30年期公债 1.685% +1.0 1.675%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.53 -0.08 145.61
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 徐文焰/孙茉莉; 审校 王兴亚/戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM