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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 11:38 BJT

日本债市：公债价格跟随美债走势下滑，不过日央行购债带来支撑

日本央行的购债亦令日债收益率限于窄幅区间波动。

10年期12月日债期货 早盘限于145.44-145.54间波动，早盘收低0.08点报145.53。

日债市场大体未受到日本稍早公布的贸易数据影响。该数据显示日本8月出口减少，因对美国的出货萎缩。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.070% +0.0 0.070%

五年期公债 0.180% +0.5 0.175%

10年期公债 0.555% +0.5 0.550%

20年期公债 1.410% +0.5 1.405%

30年期公债 1.685% +1.0 1.675%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.53 -0.08 145.61

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 徐文焰/孙茉莉; 审校 王兴亚/戴素萍)
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