中国货币市场：资金供给泛滥，公开市场正回购利率下调强化乐观预期

路透上海9月18日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率 微跌，隔夜及七天以内资金供给泛滥，14天可跨季末期限也有小量供应；交易员认为，资金面更趋宽泛，应和央行对大行进行SLF(常备借贷便利)操作有关。

他们并指出，今日隔夜和七天资金价格变动不大，而14天品种加权价格小涨，但央行公开市场上14天正回购利率下调了20个基点(bp)，进一步释放引导融资成本下行的信号，为后续资金价格下行打开空间，即使下周有新股申购等冲击，但机构对季末流动性预期趋乐观。

“早上一来就很宽松，今天收钱的是大爷，”华东一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员也表示，“早上就忙着出钱，需求不多，很困难，大家给面子收一点。”

两位交易员均表示，从市场流动性变化来看，央行进行SLF消息应属实，已有效提振了机构对季末资金预期，即使下周有新股申购冻结资金的扰动，但季末资金维持供需平衡的可能性比较大。

针对市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化；路透就此联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

前述华东交易员还提到，央行SLF大力放水后，公开市场上14天期正回购利率又下降20个bp，令市场颇感意外，二级市场上14天质押式回购仍呈上升态势，主要是10点前的成交价格偏高导致，预计后续资金价格会跟随下行。

中国央行大规模SLF放水过后，马上在价格引导方面也有所行动。周四公开市场进行的14天期正回购操作，利率意外下降20个基点(bp)至3.50%，为一个半月以来首次下行。

交易员认为，央行除了以SLF等在流动性总量上予以扶持，今日借正回购利率下行引导社会融资成本的意图十分明显，从而通过定向或有引导的其他手段，达到支持经济增长的目的。

中国A股IPO重启后的第四批11只新股将集中在下周申购。由于正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，将进一步施压资金面。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8349 2.8427 -0.78

七天 3.3387 3.3781 -3.94

14天 3.6801 3.5789 +10.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 9.1000 1.0750 +802.50

七天 4.6200 3.8000 +82.00

14天 7.0800 7.2000 -12.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9300 2.9500 -2.00

七天 3.4000 3.3900 +1.00

14天 3.7000 3.5200 +18.00

Shibor

其中:隔夜 2.8410 2.8470 -0.60

七天 3.3000 3.2870 +1.30

三个月 4.6206 4.6296 -0.90