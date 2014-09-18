《焦点》大宗商品波动率徘徊低谷，是暴风雨前的宁静吗？

**供应面的缓冲帮助**

Wolf称，波动率空头市场可能已经结束了，但这并不意味着多头市场模式已经开启。“波动率要以怎样的速度重拾升势，这取决于多个因素的作用，利率上扬就是其中之一。”

一些分析师和交易员认为，在全球金融危机期间涌出的大量廉价资金已经成为压制波动率的关键因素。另外一些人则指出，健康的供应体系帮助商品市场建立起回应震荡的缓冲。

Saxo银行的资深商品分析师Ole Hansen表示，在石油市场，自2011年以来每一次新的地缘冲突事件都造成油价峰值降低。“我们看到来自非OPEC国家的供应增加，这令油市不再对地缘政治事件特别敏感。”

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的经济事务官员David Bicchetti警告称，目前的低波动率可能是假象。

他和其他贸发会议的同僚此前都曾呼吁增加透明度和加强监管，以戳破泡沫及防范市场崩溃。

他对路透表示，“我不认为低波动率就代表问题已经得到解决。这可能是暴风雨来临前的短暂平静，就像2007-2008年那时候，当时多数人都没有预见到金融危机将爆发。”（完）