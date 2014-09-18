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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 16:42 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币微幅收贬对美联储声明反应有限，短期料横向整理

* 人民币微幅收贬，与中间价同向
    * 市场交投清淡，对美联储声明反应有限
    * 交易员称此前过度波动后供求趋均衡
    * 短期横向整理可能性偏大

 (更新收盘报价)
    路透北京9月18日 - 中国人民币兑美元 周四收盘微贬，与中间价同向，市场
交投较为清淡。受美联储重申近零利率承诺并暗示将加快升息步伐提振，隔夜美元指数大涨
，但人民币汇市今日对此反应不大，短期持续横向整理可能性偏大。
    
    交易员认为，对于在岸和离岸人民币市场而言，此前两日消息面影响更大，市场成交和
波动都有放量。当前监管层不愿人民币过快贬值意图明显，但美元强势也会限制人民币涨势
，这使得市场整体供求趋于均衡。
    
    “本周二日间波动有些过度，今天在消化消息方面不是很明显。”一外资行交易员说。
    
    她认为，此前几天在岸和离岸人民币汇率受境外对冲基金做多美元、中国央行再次运用
SLF(常备借贷便利)传闻等消息冲击，人民币汇率先受打压、再受提升，目前则已经大体恢
复平静，短期内明显升贬值的可能性都不大。
        
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺，将在结束购债后“相当长一段时间内
”保持超低利率。联储在两日政策会议结束后发布的声明中宣布，将进一步削减月度购债规
模100亿美元，使该计划有望在下月结束。 

    全球汇市，美元在欧洲盘初兑日圆较24小时前上涨约1.5%。美国联邦储备理事会(美联
储/FED)提高未来的利率预估，再度令金融市场受到震动。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日           上日      升贬
 即期成交价格               6.1406         6.1401    -0.01%
 中间价                     6.1490         6.1450    -0.07%
 成交额                     188亿美元                
                                                     
 日内相对于中间价最大波幅   0.14% (上限±  日高      日低
                            2%)                      
 日内波动幅度(pips)         55             6.1406    6.1461
 2014年来即期升贬值幅度     -1.41%                   
 1年期美元/人民币掉期升水<  1245                     
 CNY1Y=CFXS>                                         
                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16  今日           上日      
 :35                                                 
 1年期NDF                   6.2400/30      6.2455    
 CNH即期                    6.1485/05      6.1532    
  
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)
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