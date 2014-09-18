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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 12:05 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆触及200日均线目标

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* 9月8日在重要支撑位上形成多头吞噬型态，为买进讯号

* 多头不久后成功让日线收在关键的138上方

* 200日均线处于关键的140水准，先前即以此为目标，并在今日触及

* 部分多头可能了结获利，不过未来数周可能进一步上涨

* 未来数日若回探138，可做为长线操作进场点，风险不大

* 技术图表：Chart: link.reuters.com/guv82w

(完)

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