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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 12:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下滑，美联储利率政策前景扶助美元

路透首尔9月18日 - 韩国韩元兑美元 周四下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率预期更趋强硬，扶助美元兑主要货币上扬。

美联储周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

0313GMT，韩元兑美元 报1,040.7韩元，周三收报1,034.9。

三年期公债期货9月合约 上升8个基点至107.35。

　　　　　　　　　 　　　0313GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,040.7 1,034.9

日圆/韩元 9.5910/983 9.5443

韩国公债期货 * 107.35 107.27

韩国综合股价指数 2,049.88 2,062.61

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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