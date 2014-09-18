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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 12:19 BJT

韩国股市：早盘走跌，受现代汽车相关个股急挫拖累

消息公布后，现代汽车股价重挫6.2%。

同集团公司起亚汽车大跌6.4%，现代摩比斯下跌4.8%。

韩国电力劲升4.7%，因这项土地出售料将有助公司减低债务。

0313GMT，综合股价指数 跌0.62%，至2,049.88点。(完)
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