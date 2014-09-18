欧洲个股：特里安基金提议杜邦拆解集团部门

路透9月17日 - 维权投资人佩尔茨(Nelson Peltz)的特里安基金管理公司(Trian Fund Management LP)敦促杜邦(DuPont) 自行拆解集团部门，表示杜邦目前正在裁减旗下部分事业的努力，仍不足以解决公司“表现低落”的问题。

在特里安公开提议杜邦将高成长企业与周期性明显的产业部门拆伙之后，杜邦股价周三早盘大涨4.3%，收盘则是上涨5.2%。拥有212年悠久历史的杜邦，产品种类繁多，包括食品酵素、尼龙与清洁剂。

佩尔茨的特里安基金持有16亿美元杜邦股票，他要求杜邦将农业、营养与保健，以及工业生物科技部门，从那些能够带动较强现金流但波动较大的部门切割出来。

目前重心放在农业、能源与特殊材料的杜邦，已经着手分拆表现较佳的化工部门，该部门占营收比重20%，负责制造铁氟龙(Teflon)等特术材质。

杜邦之前曾宣布一项50亿美元的股票回购计画，并提出删减10亿美元成本的提案。

杜邦周三在一项声明中表示，从2008年以来的股东报酬率已有220%，高于同一期间标准普尔500股指的144%。

特里安基金去年9月首度公布杜邦持股，之后便与杜邦展开讨论。特里安在9月16日发给杜邦董事会的信件中表示，将与其他股东展开会谈。