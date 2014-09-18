中国债市动态：现券再迎催化剂，正回购利率调降令短期情绪偏乐观

欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透上海9月18日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)再降逾10个基点。继央行SLF(常备借贷便利)操作传闻后，今日公开市场14天正回购中标利率一个半月来首次下降，令机构倍感意外，现券买气再次弥漫。
交易员并认为，央行引导资金成本下行意图明显，短期市场预期暂偏乐观，不少机构认为收益率仍有继续下行空间，不过亦有机构认为央行“组合拳”的操作效果对宏观经济提振作用仍有待观察。
“(现券)收益率哗啦啦下，IRS短的下了12个(基)点了，央行这次又放钱又降低利率，其实相当于变相的小降准和小降息了，”上海一银行交易员称，调降正回购利率有点意外，本来昨天SLF之后，市场情绪还有点谨慎，现在短期至少还是趋于乐观的。
他并认为，14天正回购利率调降到3.5%，按此计算，货币市场七天回购利率应该在3.2%-3.3%附近；如此看来，现券收益率下行仍有较大空间。
“当前10年国开成交在4.73%附近，按照央行操作对市场预期的引导来看，预计未来仍有很大下行空间，4.6%左右仍是很有可能,”他称。
中国央行周四公开市场进行的14天期正回购操作，利率意外下降20个基点(bp)至3.50%，为一个半月以来首次下行。交易员认为，央行除了以SLF等在流动性总量上予以扶持，今日借正回购利率下行引导社会融资成本的意图十分明显，从而通过定向或有引导的其他手段，达到支持经济增长的目的。
南京证券固定收益分析师杨浩则认为，央行SLF放水和降低正回购利率，这两种方式跟实际的降准降息还是有很大差距，当前状况下仅能理解为对预期的引导；且目前阻碍利率下行因素还在，信用风险也并未释放，利率债收益率这轮也不会下太多，因为像过去那样的全面宽松无法指望。
“七天以内的货币市场利率一直下不来，制约了一年期利率债的下行，这种宽松措施像挤牙膏，很难持续，”他说。
此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。
剩余期限约9.35年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.75%/4.71%，上交易日尾盘为4.79%/4.76%
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报94.00元，较上日结算价涨0.312元或0.33%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然