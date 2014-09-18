中国债市动态：现券再迎催化剂，正回购利率调降令短期情绪偏乐观

路透上海9月18日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)再降逾10个基点。继央行SLF(常备借贷便利)操作传闻后，今日公开市场14天正回购中标利率一个半月来首次下降，令机构倍感意外，现券买气再次弥漫。

交易员并认为，央行引导资金成本下行意图明显，短期市场预期暂偏乐观，不少机构认为收益率仍有继续下行空间，不过亦有机构认为央行“组合拳”的操作效果对宏观经济提振作用仍有待观察。

“(现券)收益率哗啦啦下，IRS短的下了12个(基)点了，央行这次又放钱又降低利率，其实相当于变相的小降准和小降息了，”上海一银行交易员称，调降正回购利率有点意外，本来昨天SLF之后，市场情绪还有点谨慎，现在短期至少还是趋于乐观的。

他并认为，14天正回购利率调降到3.5%，按此计算，货币市场七天回购利率应该在3.2%-3.3%附近；如此看来，现券收益率下行仍有较大空间。

“当前10年国开成交在4.73%附近，按照央行操作对市场预期的引导来看，预计未来仍有很大下行空间，4.6%左右仍是很有可能,”他称。

中国央行周四公开市场进行的14天期正回购操作，利率意外下降20个基点(bp)至3.50%，为一个半月以来首次下行。交易员认为，央行除了以SLF等在流动性总量上予以扶持，今日借正回购利率下行引导社会融资成本的意图十分明显，从而通过定向或有引导的其他手段，达到支持经济增长的目的。

南京证券固定收益分析师杨浩则认为，央行SLF放水和降低正回购利率，这两种方式跟实际的降准降息还是有很大差距，当前状况下仅能理解为对预期的引导；且目前阻碍利率下行因素还在，信用风险也并未释放，利率债收益率这轮也不会下太多，因为像过去那样的全面宽松无法指望。

“七天以内的货币市场利率一直下不来，制约了一年期利率债的下行，这种宽松措施像挤牙膏，很难持续，”他说。

此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

剩余期限约9.35年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.75%/4.71%，上交易日尾盘为4.79%/4.76%