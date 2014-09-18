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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 12:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升至日高108.76，传言有进口商买盘

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* 美元/日圆稍早自108.32升至108.69，之后又因日本出口商卖盘而回落

* 回跌至108.37之际，日本进口商及短线投机客逢低买进

* 可能进一步上涨，多数人预期会走高

* 日经指数因日圆贬值而上涨，美国公债收益率坚挺也提供美元支撑

* 尚未有迹象显示日本企业或政府机构对于日圆走弱表示不满(完)

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