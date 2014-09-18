美国新股：阿里巴巴与印企磋商投资，欲进入印度市场--经济时报

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透孟买9月18日 - 据印度经济时报周四援引两名知情人士的消息报道，中国电子商务巨头阿里巴巴 正在与印度网络零售商Snapdeal磋商合作，以进入印度市场。
阿里巴巴将于周五在美国上市，其首次公开发行(IPO)规模或创历史最高纪录。该报报导，阿里巴巴与Snapdeal讨论了向后者投资事宜，但尚未作出任何决定。
报导援引投行消息人士称，Snapdeal也吸引了日本最大电商企业乐天网站 和电信公司软银 的注意。印度综合性企业塔塔的前董事长Ratan Tata持有Snapdeal的股权。
Snapdeal发言人表示，该公司对市场猜测不予置评。路透记者联系阿里巴巴时，后者未能立即置评。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM