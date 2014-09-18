美国新股：阿里巴巴与印企磋商投资，欲进入印度市场--经济时报

路透孟买9月18日 - 据印度经济时报周四援引两名知情人士的消息报道，中国电子商务巨头阿里巴巴 正在与印度网络零售商Snapdeal磋商合作，以进入印度市场。

阿里巴巴将于周五在美国上市，其首次公开发行(IPO)规模或创历史最高纪录。该报报导，阿里巴巴与Snapdeal讨论了向后者投资事宜，但尚未作出任何决定。

报导援引投行消息人士称，Snapdeal也吸引了日本最大电商企业乐天网站 和电信公司软银 的注意。印度综合性企业塔塔的前董事长Ratan Tata持有Snapdeal的股权。

Snapdeal发言人表示，该公司对市场猜测不予置评。路透记者联系阿里巴巴时，后者未能立即置评。(完) (编译 王颖；审校 张涛)