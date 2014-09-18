香港个股：桑德国际向深圳桑德发行新股及收购资产，复牌涨逾6%后收窄

路透香港9月18日 - 中国供水及污水处理商--桑德国际有限公司 周四公布系内重组，透过发行新股及收购资产的方式引入深圳桑德环境 为新主要股东，今早复牌股价涨逾6%后收窄。

桑德国际在联交所的公告称，计划向深圳桑德发行总值约22.71亿港元的新股，并利用其中所得约15亿港元收购深圳桑德所持多个废水处理及供水项目，余款作一般营运资金及日后发展之用。

另一方面，深圳桑德获桑德集团转让部分桑德国际的持股，故在所有交易完成后，桑德环境将成为桑德国际的新主要股东，持股比例为31.19%。

这是桑德国际今年初于新加坡交易所摘牌后首个系内重组举措。公司表示，“是次交易使到一间知名的中国上市公司成为本公司的主要股东，并巩固及扩阔本公司的股东基础，同时亦增加日后向股东进一步集资的机会及能力。”

桑德国际执行董事兼主席文一波同时控制桑德国际、深圳桑德以及桑德集团。桑德国际专注于供水及污水处理，而深圳桑德的业务涵盖废水处理、供水及固体废料及污水处理设施。

是次深圳桑德收购桑德国际新股及现有股份，作价均为每股8.1港元，较桑德国际上周四停牌前报价8.92港元，折让9.2%。

桑德国际今早复牌一度涨6.2%，触及9.47港元的历史新高，其后升幅收窄，早盘收升0.34%，报8.95港元。（完）

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