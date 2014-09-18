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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 12:53 BJT

路透基点：保利置业欲筹集50亿港元四年期子弹式贷款--TRLPC

路透香港9月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国地产企业--保利置业有限公司欲筹集50亿港元(6.45亿美元)四年期子弹式定期贷款，用于香港启德一住宅项目，较此前获得5.09亿美元的贷款尚不到四个月。

约有四家银行寻求加入，预期将组成俱乐部贷款。是次将藉由保利置业旗下子公司钜美发展有限公司(Big Nice Development Ltd)贷款。

据香港政府网站，保利置业2014年2月以39.2亿港元夺得启德住宅用地，该块招标出售的土地最高可建楼面面积为55,819平方米。

保利地产5月签下的5.09亿美元的三年期子弹式贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码340个基点，综合收益为381.67个基点，牵头行可取得125个基点费率。

5月贷款协议中，中信银行(国际)为牵头行，其他七家银行亦以牵头行的头衔加入，分别为：东亚银行、中国建设银行、中国光大银行、创兴银行、大新银行、恒生银行以及马来亚银行香港分行。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)
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