《焦点》铝现货升水创新高，欧洲明年长单升水成本恐翻涨近倍

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
**供应收紧**
在经过多年的长期供应过剩后，铝市场供应开始收紧，这是因为西方生产商为了抵御成本上升而削减产出，加之印尼禁止铝土矿出口和铝需求增长(特别是美国车企的需求)。
7月的路透调查显示，分析师预计2015年铝市场会面临44.4万吨供应缺口，为九年内首次供应不足。
但交易商称，中国的过度生产和LME注册仓库的铝库存创历史高位，都会限制铝价进一步上涨。
中国以外的铝库存估计约为1,200万吨。仅在LME注册仓库，铝库存就达到近500万吨，不过年初以来已经下滑了约10%。
“很多铝正流出LME仓库，但并没有流入市场，而是去了费用较低的非正规仓库，”另一位铝交易商称。
LME仓库业主通过将金属集中存放在个别地方来提高收入，但消费者在这些地方提货则可能需要长达一年半的排队时间，而且等待期间也要缴纳租金。
此外，大量金属都锁定在融资交易中。这种交易中，投资者以低利率借钱购买现货铝，然后与仓库达成廉价存放的协议，并利用市场正价差结构在未来有盈利时马上卖出。
铝现货合约较三个月期货贴水<CMAL0-£3>目前为36.75美元，而8月底为升水3.25美元，那也是2012年12月以来的最高升水。(完)
(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 屈桂娟/白云)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。