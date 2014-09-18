《焦点》铝现货升水创新高，欧洲明年长单升水成本恐翻涨近倍

**供应收紧**

在经过多年的长期供应过剩后，铝市场供应开始收紧，这是因为西方生产商为了抵御成本上升而削减产出，加之印尼禁止铝土矿出口和铝需求增长(特别是美国车企的需求)。

7月的路透调查显示，分析师预计2015年铝市场会面临44.4万吨供应缺口，为九年内首次供应不足。

但交易商称，中国的过度生产和LME注册仓库的铝库存创历史高位，都会限制铝价进一步上涨。

中国以外的铝库存估计约为1,200万吨。仅在LME注册仓库，铝库存就达到近500万吨，不过年初以来已经下滑了约10%。

“很多铝正流出LME仓库，但并没有流入市场，而是去了费用较低的非正规仓库，”另一位铝交易商称。

LME仓库业主通过将金属集中存放在个别地方来提高收入，但消费者在这些地方提货则可能需要长达一年半的排队时间，而且等待期间也要缴纳租金。

此外，大量金属都锁定在融资交易中。这种交易中，投资者以低利率借钱购买现货铝，然后与仓库达成廉价存放的协议，并利用市场正价差结构在未来有盈利时马上卖出。

铝现货合约较三个月期货贴水<CMAL0-£3>目前为36.75美元，而8月底为升水3.25美元，那也是2012年12月以来的最高升水。(完)