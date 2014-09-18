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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 13:33 BJT

《汇市简讯》澳元/美元基本持平，下一关注点是苏格兰公投

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* 空头在亚洲市场按兵不动，澳元/美元汇率基本持平于0.8960

* 市场不急于购回澳元，美国联邦公开市场委员会(FOMC)决策料支撑美元涨势

* 澳元/美元隔夜跌破重要支撑位0.8980/85，在2014年低位0.8660之前只有温和支撑

* FOMC决策尘埃落定，下一关注点是苏格兰公投(完) (编译 王丽鑫； 审校 白云)
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