《中国公开市场回购未到期一览表》--9月18日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 500 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/9/23 14 3.70 150 2014/9/25 14 3.70 100 2014/9/30 14 3.70 150 当月累计 400 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/10/2 14 3.50 100 当月累计 100 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回 购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。 另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次 短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF 余额为零。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 李宏薇；审校 丁淑琴)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM