《晨曦专栏》5,000亿SLF确立货币政策新常态，不是终结而是继续

（下文为翟晨曦9月17日撰写的专栏。作者为天风证券总裁助理兼固定收益总部总经理，内容仅代表本人观点。）

一、发生了什么：大规模SLF，降准+降息的创新混合替代版

此次事件：9月16日消息，多家机构证实，中国人民银行当天对五大商业银行实施5,000亿SLF（常备借贷便利）操作，期限猜测为3个月，利率不详。

央行于2013年初创设了常备借贷便利(StandingLendingFacility，SLF)。常备借贷便利是中国人民银行正常的流动性供给渠道，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。

国际经验看，中央银行通常综合运用常备借贷便利和公开市场操作两大类货币政策工具管理流动性。常备借贷便利的主要特点：一是由金融机构主动发起，金融机构可根据自身流动性需求申请常备借贷便利；二是常备借贷便利是中央银行与金融机构“一对一”交易，针对性强。三是常备借贷便利的交易对手覆盖面广，通常覆盖存款金融机构。

SLF是否是降准或降息，笔者理解其为降准+降息的创新混合替代版，既部分达到了降准+降息的效果，又为后续操作预留了空间。

一是，SLF性质类同基础货币的投放，从规模上看近似全面降准0.5个百分点。但其与直接降准的区别是其有到期期限，这次来看是3个月，天然内嵌了货币投放回拨机制。3个月以后是否继续投放，主动权在货币当局。相比于直接降准，当期效果接近，长远效果相对温和。

二是，SLF是有利率的，因此SLF的利率对当期利率曲线一定会有影响。目前具体利率不详，但预计低于同期3个月REPO或SHIBOR等利率。因此，笔者以为，SLF的推出在某种程度上起到了部分降息的作用，既对当前市场利率带来直接下拉影响，又相较于直接降低基准利率预留空间。

今年的货币政策其实已提前进入新常态，当大家纠结于到底是否会降准或是降息时，其实回顾今年以来，我们尝试梳理了主要货币政策工具，货币政策已然提前进入了新常态模式。今年以来，除了全面的降准、降息外，货币政策已经动用了几乎所有的货币政策工具，并且创新使用了SLF、PSL在内的多种货币政策工具。所以，明确方向，什么样的政策可以发挥效果就好，形式已不再重要。

二、当前的环境

三大表面因素推动政策落地：一是季度末+加强考核存款偏离度对资金需求较大。临近9月末，也是第三季度末，并且又临国庆小长假，季节性资金需求较大。而同时，近期宣布的加强存款偏离度考核，防止银行月末过度冲存款行为，使短期资金需求进一步承压。二是近期经济失速风险增加。从第三季度的中国经济数据来看，工业产出出现下滑，用电量出现同比下跌，M2增速出现回落，新增信贷也不及市场预期，大宗商品下跌，所有指标指向经济压力增加，需要适度微调。三是新股发行继续。11只新股发行刚刚过会，短期资金需求大幅增加。

深层次的三大担忧：一是外汇占款进入低速增长阶段。连续数月央行口径与金融机构口径的外汇占款持续低位，随着汇改后央行退出外汇市场日常干预，加之经济采取结构性转型而非强刺激的模式，外汇占款进入低速增长不可避免。正如谢亚轩博士所说，央行外汇占款是火车头，没有它的牵引，整个金融机构外汇占款这个火车不会持续奔驰。原因是央行购买外汇的人民币可以无限量供应，而商业银行购买外汇的人民币是有限的，消耗的是其人民币头寸。因此央行不买，商业银行难以持续购买外汇。

以8月数据为例，客户即期结售汇顺差204亿元，远期净结汇346亿元，银行间市场客户总的净结汇550亿元，相当于90亿美元。银行自身净购汇254亿元，相当于40亿美元。也就是说市场的结汇压力和人民币升值压力让银行担当了40亿美元。金融机构口径的外汇占款减少与银行净购汇40亿美元相符。

二是美联储议息会在即，未必会加速退出步伐，但升息趋势无法改变。美国本国的汇率已持续走强，利率大幅走高以10年期美债为例，从月初的2.35%回弹到近日的2.6%。尽管美国经济有所复苏，但面临欧洲、日本等各主要国家仍在量宽的格局下，且自身汇率利率均明显走高的环境下，我们认为，美联储未必会加快退出，明确加快升息预期对其自身伤害较大。但趋势未改，只是节奏未定。这个节奏就留给其他国家主动调整利率的空间。

三是我们的汇率已进入双向波动的大格局，且在经济数据走弱的情况下，汇率走弱的苗头已经显现。

因此，我们必须抓紧降低利率，但又尽量避免给汇率带来负面的拖累。不动法定，旁敲侧击是当下之良策。

三、5,000亿SLF与利率的本质关系

利率市场化下，我们到底应该采用什么样的方式，有效的降低社会融资成本。我们根据当前市场情况，尝试再次梳理一下现有的利率，主要包括如下：

货币市场利率：回购利率（7天回购现值3.4%，今年以来均值3.65%，14天正回购3.7%）、SHIBOR利率（3个月4.63%）

债券市场利率：国债（国债期货）（10年4.2%）、金融债（10年4.8%）、IRS（1年3.5%，5年3.8%）

NCD、CD：NCD（4.3%-4.5%）、CD还不知道

这些指标，其实谁也离不开谁。综合来看：短端利率：回购利率、SHIBOR利率、1年IRS、NCD、CD，从3%到4.7%附近不等。

中长端利率：5年IRS、10年国债、10年金融债，从3.8%到4.8%不等。

可见，当前国内从货币市场到债券市场、衍生品市场的利率曲线是总体较为平坦的，期限利差已经走近年内新低。如果货币市场短端利率不打开，中长端市场利率下行仍然面临制约。

所以，当前无论是降准、降息，或任何其他形式的放松，降低利率的核心是，找到市场化环境下利率的眼，有效引导预期。

因此，笔者认为可能逐步形成短端、中长端两种调控基准。随着目前央行逐渐将回购利率、SHIBOR利率纳入监测，通过公开市场正逆回购操作平抑波动，甚至包括此次的SLF，也是平抑波动的举措。短端，我们猜测未来将逐步建立以回购利率、SHIBOR利率组成的短期利率走廊，主要调控货币、债券等市场利率；考虑到中国目前还处于利率市场化的过程中，间接融资比例占比仍然较高，市场向信贷领域的传导可能阻塞，央行可能继续推出抵押补充贷款工具(PSL)，PSL的利率定位将成为中长期贷款利率的新定位，PSL抵押品包括贷款类资产、高等级债券等。

因此公开市场操作、SLF等短期操作的利率对短端利率定位将十分重要，目前14天公开市场操作正回购为3.7%，如果此次3个月的SLF利率低于这个水平，例如在3.5%-3.6%的话，将显着低于3个月SHIBOR利率，意味着整个短端利率走廊在下移。如果短端利率走廊总体下移，且能够持续，未来中长端利率有望跟随下移，达到实际降息的效果。除此以外，中长端利率，建议同时重点关注PSL利率的变化。