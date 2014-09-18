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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：英镑兑美元小涨，关注苏格兰公投

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* 美元/日圆涨0.45，英镑/美元涨0.29%，新西兰元/美元涨0.21%，美元/马币涨0.72%

* 日经指数涨1.3%，上海沪综指跌0.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%，美国10年期公债收益率报2.6180%

* 苏格兰是否将结束与英格兰超过300年的结盟关系，投票结果令人屏息以待

* 中国房价连续四个月下跌，跌势加剧

* 日本8月出口再度下降，妨碍经济复苏 (完)

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